テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の言葉通りになった。英国政府が先月１６日（現地時間）「グルーミング・ギャング」の児童性的虐待実態を再調査すると明らかにしたからだ。今年初め、マスク氏が英国のキア・スターマー首相を狙ってグルーミング・ギャング事件を隠蔽したと名指してからわずか半月も経たないうちに起きたことだ。スターマー首相は「嘘」と反論したが、憤った民心に逆らうことはできなかった。この