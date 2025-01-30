LINEヤフーは、学校向け総合ソリューション「LINEスクール」を発表した。その第1弾として、学校と保護者が「LINE公式アカウント」を通じて連絡を取れる「LINEスクール 連絡帳」の提供を開始した。 「LINEスクール 連絡帳」は、各学校の「LINE公式アカウント」を通じて、学校と保護者間の連絡を行えるサービス。「遅刻／欠席／早退連絡」や「おたより配信」に加え、「掲示板」「日程