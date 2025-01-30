江戸一が展開する食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は2月4日から、「中高生学割」「アプリスタンプ5倍キャンペーン」を開始する。すたみな太郎 「中高生学割」「アプリスタンプ5倍キャンペーン」【関連記事】外食チェーンの2月9日『肉の日』キャンペーンまとめ、牛角･しゃぶしゃぶ温野菜･ビッグボーイ･安楽亭期間は2月28日まで。進学、卒業シーズンを前に、すたみな太郎での食事で「楽しい時間を過ごしてほしい」とし