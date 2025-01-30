中国のAI開発企業「ディープシーク」のアプリについてニュースや情報などに関し正確な答えを出せない確率が83％だとする検証レポートが明らかになりました。ウェブサイトの信頼性を評価する「ニュースガード」が29日に公表したレポートによりますと、ディープシークのAIアプリを検証したところニュースや情報などについての質問に対し虚偽の主張となる確率は30％、無回答となる確率が53％と正しい答えを出せない確率は83％に上った