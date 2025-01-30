日本相撲協会が1月29日、第74代横綱・豊昇龍の伝達式を行った。モンゴル人力士として史上6人目の横綱の誕生である。初場所での優勝決定巴戦による大逆転優勝が大きな後押しとはなったが、協会では豊昇龍が平幕相手に3敗したことから、来場所以降への綱取り「見送り論」が大勢を占めていた。それでも執行部はなぜ、横綱誕生に走ったのか。舞台裏を探った。＊＊＊【写真を見る】見れば見るほどそっくり！豊昇龍と叔父・朝青龍