サンワサプライ株式会社は、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに収納できるトラベルポーチ「IN-AD11シリーズ（薄型タイプ）」「IN-AD12シリーズ（厚めタイプ）」「IN-AD13シリーズ（細めタイプ）」の3種を発売した。バッグの形状や大きさに合わせて選べ、カバンの隙間を有効活用して旅行や出張、通勤で抜群の収納力を発揮する。■モバイルアクセサリをすっきり整理モバイルバッテリーや充電器、ケーブルな