フジの会見翌日に女性が心境を告白か 友人に「納得できない」文春オンライン

フジの会見翌日に女性が心境を告白か 友人に「納得できない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中居正広氏とのトラブルがあった女性について、週刊文春が伝えた
  • フジテレビの「やり直し会見」の翌日、友人に心境を明かしたという
  • 会見でのフジテレビ側の説明について「到底納得できない」としているそう
記事を読む

関連の最新ニュース

フジテレビの女性社員「上納」疑惑

おすすめ記事

  • 元フジテレビの渡邊渚アナウンサー
    「被害の内容の酷さに戦慄」渡邊渚のエッセー本に受ける衝撃、心の弱い人への“注意書き”も 2025年1月29日 12時4分
  • 中居正広
    「中居くんは悪くない！」文春の訂正記事で“引退撤回”求めるファンに「頭の中がお花畑」冷ややかな声 2025年1月29日 13時0分
  • 「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」
    「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」 2025年1月28日 18時41分
  • 「週刊文春」電子版より
    『週刊文春』編集長が「改めてお詫び」　橋下徹氏の「しれっと誤りを上書きするのは不誠実」の指摘受け 2025年1月29日 21時44分
  • 《中居とBBQ報道のなか》鶴瓶　スシローのホームページから突如削除で波紋…広報が明かした「経緯」
    《中居とBBQ報道のなか》鶴瓶　スシローのホームページから突如削除で波紋…広報が明かした「経緯」 2025年1月29日 19時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    2. 2. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    3. 3. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    4. 4. 文春の訂正問題 編集長が声明
    5. 5. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    6. 6. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    7. 7. フジ会見後 女性が心境を告白か
    8. 8. 丹羽孝希「違法と分からず」
    9. 9. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
    10. 10. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
    1. 11. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    2. 12. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
    3. 13. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
    4. 14. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
    5. 15. 粗品「結婚しよう」 あのが本音
    6. 16. 卓球の丹羽孝希を書類送検
    7. 17. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
    8. 18. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
    9. 19. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
    10. 20. 資産20億? 中居氏の引退後の生活
    1. 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    2. 2. 丹羽孝希「違法と分からず」
    3. 3. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
    4. 4. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
    5. 5. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
    6. 6. 卓球の丹羽孝希を書類送検
    7. 7. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
    8. 8. 山中に切断死体 昨年12月死亡か
    9. 9. 道路陥没「深さが想定の2倍」
    10. 10. 埼玉で道路陥没 緊急放流を準備
    1. 11. 文春訂正 橋下徹氏が経緯説明
    2. 12. フジ新社長 文春に「なぜ昨日」
    3. 13. 給食でまかない作り減給 SNS賛否
    4. 14. トイレ行きたい 高速バス神対応
    5. 15. 【速報】埼玉県八潮市の道路陥没事故　新方川へ汚水の緊急放流開始　県「飲み水への影響はない」
    6. 16. 文春の訂正問題「らしくない」
    7. 17. 給食残った食材でまかない→減給
    8. 18. フジ記者会見「エンタメ化」の声
    9. 19. 人気神社前の踏切「すし詰め」に
    10. 20. 結婚2年 妊活で知った妻の本性
    1. 1. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
    2. 2. モテない娘 母の「執念」で結婚
    3. 3. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    4. 4. 家購入もまさかの事態に悲鳴
    5. 5. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
    6. 6. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
    7. 7. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
    8. 8. 日韓 あいまいなまま結んだ協定
    9. 9. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    10. 10. 伝説に残るフジ会見 最悪のワケ
    1. 11. 与野党、旧安倍派会計責任者の参考人招致で対立…予算案の実質審議ずれ込みも
    2. 12. 「能動的サイバー防御」東京・市ヶ谷に拠点検討…警察や自衛隊、情報共有して迅速に対応
    3. 13. 「世襲批判は受けるしかない」中曽根康隆議員が語る、政治家として働くということ - BLOGOS編集部
    4. 14. 医師が実践する鉄壁の感染対策
    5. 15. 「楽しい日本」めぐり論戦　皮肉交じりの質問に笑い誘う答弁も
    6. 16. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨み」12月総選挙
    7. 17. AEDでわいせつ罪 ABEMAに違和感
    8. 18. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
    9. 19. 「自殺ない社会を」加藤氏に批判
    10. 20. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    1. 1. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
    2. 2. 欧州で最悪の嵐が猛威 死者も
    3. 3. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
    4. 4. 米 強烈なにおいの死体花が開花
    5. 5. ドイツ首相「本当にうんざり」
    6. 6. 「わざとぶつける」韓国投手の今
    7. 7. 自殺同然の行動 北朝鮮兵の戦術
    8. 8. 北朝鮮 人糞集めキャンペーン
    9. 9. スーダンで航空機墜落 19人死亡
    10. 10. 釜山で旅客機火災 荷物棚から火?
    1. 11. 日韓で正反対の評価も追悼館設立
    2. 12. 豪8歳死亡 宗教団体の14人有罪
    3. 13. 米F35戦闘機が墜落 操縦士は脱出
    4. 14. 外国に漢江ラーメン 人気商品に
    5. 15. 中国 春節の花火が大爆発し火災
    6. 16. Google アメリカ湾へ名称変更
    7. 17. 米の大統領令 国民約6割が反対
    8. 18. トランプ政権 早期退職呼びかけ
    9. 19. ロシア ガス輸送再開に前向き
    10. 20. 雪の中で遊ぶパンダ 人々を魅了
    1. 1. メルカリで30万円利益 確定申告?
    2. 2. 内部通報件数多い企業ランキング
    3. 3. 電通マン住むタワマンで重大事件
    4. 4. 今さらリモート廃止で社内大混乱
    5. 5. 月収19万46歳 初任給30万に怒り
    6. 6. 東大卒62歳夫に年金6万妻見切り
    7. 7. 記念硬貨 高値がつく可能性も
    8. 8. 税金取りたい…大谷の契約に反発
    9. 9. 「マツダ」エンブレム変更へ
    10. 10. やっていい借金&ダメな借金 違い
    1. 11. コタツは暖房よりも節約になる?
    2. 12. フジでCM再開する条件 企業の声
    3. 13. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
    4. 14. Uber遅延急増 配達員が語る実情
    5. 15. 新築物件購入→2年で六畳二間に
    6. 16. 定年で投資デビュー→退職金半減
    7. 17. UFJ頭取 処分でも年収3億に疑問
    8. 18. 米が将来有望視 意外な日本企業
    9. 19. リストラされやすい会社員の特徴
    10. 20. バンダイのプラモ 4月から値上げ
    1. 1. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
    2. 2. Amazonで「SwitchBot」がセール
    3. 3. スマートキーが横並びで2個入る！強靭×撥水スマートキーケース
    4. 4. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準　BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
    5. 5. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
    6. 6. Touch Diamond用クレードルが登場
    7. 7. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？　インターネットのための「iPhone 3G」
    8. 8. iPhoneの対抗馬「EMONSTER lite」の強みと弱み【ケータイラボ】
    9. 9. 【トレビアン】任天堂ファンの4コマ漫画ブログがいちおしブログに選ばれる!?
    10. 10. 【トレビアン】ネットオークショントラブル？　「詐欺だ！　ダイソーの物だとは知らなかった！」
    1. 11. 「CYBERJAPAN DANCERS」のメンバーや顔出し看板ニストの塩谷さんも登場した「顔出しんさい！広島県」出発イベント
    2. 12. コイン形全固体電池、10年超使用可能に
    3. 13. ソフトバンクがSA方式の5G商用サービスをスマホでも利用可能に！まずはXperia 5 III A103SOとAQUOS wish A104SHが対応
    4. 14. iPhone 15 Pro Maxが最大26%オフ
    5. 15. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
    6. 16. Haylou、5480円のマルチポイント対応イヤーカフ型完全ワイヤレス
    7. 17. 楽天、法人向けのAIサービス提供開始‐1人あたり月額1100円から
    8. 18. 生活に溶け込むケータイへ！「au 春モデル」発表会レポート
    9. 19. 【トレビアン動画】お台場のガンダムの周りを回ってきた！
    10. 20. 魔法のような製品をより多くの人に届けたい！アップルCEO ジョブズ氏が100万台突破のiPadにコメント
    1. 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    2. 2. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
    3. 3. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
    4. 4. 大谷の朝食にも関心 米記者驚き
    5. 5. 古賀を継ぐ新エース スターは誰
    6. 6. 札幌でeスポーツ世界大会開幕　賞金総額3億円かけ5日間熱戦
    7. 7. 本田真凜のコスプレにファン歓喜
    8. 8. ネイマール 12年ぶり古巣復帰へ
    9. 9. 薬師寺容疑者 女性と密着投稿も
    10. 10. 青学大4年生 豪華な進路先決める
    1. 11. 大谷の「411」米メディアが注目
    2. 12. 元なでしこの木下 引退を発表
    3. 13. 人力車でアフリカ大陸横断 祝福
    4. 14. 大畑を獲得 ルーヴェンCEO大絶賛
    5. 15. バウアー、MLB球団に不満を露わ
    6. 16. 元柏フロート 壮絶過去を告白
    7. 17. NBAであわや惨事 頭上から落下物
    8. 18. 織田信成 涙止まらぬラスト舞
    9. 19. いてまえ打線は有名だが防御率は
    10. 20. 北口榛花が日本プロスポーツ大賞
    1. 1. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    2. 2. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    3. 3. 文春の訂正問題 編集長が声明
    4. 4. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    5. 5. フジ会見後 女性が心境を告白か
    6. 6. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
    7. 7. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    8. 8. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
    9. 9. 粗品「結婚しよう」 あのが本音
    10. 10. 資産20億? 中居氏の引退後の生活
    1. 11. TBSドラマ 凪咲の返り血姿に鳥肌
    2. 12. 死去の森永卓郎氏「悔いない」
    3. 13. バチェラー「デキ婚を狙ってた」
    4. 14. SixTONES周年 松村の発言が物議
    5. 15. 潔癖症では? 中居氏キャラ崩壊か
    6. 16. 来月「ZIP」新レギュラーに騒然
    7. 17. ミタゾノ 感動回で戦慄の結末
    8. 18. まどか26歳「涙腺崩壊」大反響
    9. 19. いとう 店員に電話番号盗まれた
    10. 20. 二郎系 完食まで「4時間」に賛否
    1. 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
    2. 2. 音無 公表できなかった乳がん
    3. 3. 悪口ばかりの女友達にうんざり
    4. 4. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
    5. 5. 食べつくし夫が食べたプリンは…
    6. 6. 優しい彼氏 実は最低男だった
    7. 7. なぜ? 美人じゃなくてもモテる訳
    8. 8. 40代女性「オバ見え」するワンピ
    9. 9. 三軒茶屋に韓国発ドーナツカフェ
    10. 10. 妻子捨てるも「ダメだ…」即後悔
    1. 11. 親切なママ友逆に怖い 疑心暗鬼
    2. 12. 最期のノート 結婚40年目の真実
    3. 13. しまむらスウェで垢抜けコーデ
    4. 14. 母が鬼姑に 義妹への陰口を連発
    5. 15. 10年不倫 女友達の恋にドン引き
    6. 16. 出会い期待できる卒業旅行プラン
    7. 17. 娘に発達障害 指摘されパニック
    8. 18. 新卒で出世!? 後輩の「裏の顔」
    9. 19. ミスドの最新コラボ リピ確定?
    10. 20. 【ベイシア×グンゼ】抗菌防臭･消臭機能にこだわった｢ピュアデオ｣シリーズが誕生!
    x