1月22日に放送されたバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（48）のプロポーズ企画が放送されたのだが、Xでは、ある“映り込み”が注目を集めている。放送されたのは、クロちゃんが恋人でタレントのリチ（28）にプロポーズするという企画。2人をめぐっては、’22年12月に同番組で行われた「モンスターラブ」という企画で、クロちゃんが共同生活を送った9人の女性の中からリ