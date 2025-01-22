モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年1月29日（水）〜3月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「明太チーズのとり竜田(たつた)バーガー 〜タルタル仕立て〜」を期間限定で発売する。同時に「和風旨(うま)だれのとり竜田(たつた)バーガー 〜くし切りレモン添え〜」をリニューアルして販売する。また2025年1月29日（水）〜5月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、