サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB PD100Wでの充電をしながら使うことができる、L字型のUSB A to C変換アダプタ「500-USB091」を発売した。■急速充電をしながら使える、USB Type-C（オス）をUSB A（メス）に変換するアダプター急速充電をしながら使える、USB Type-C（オス）をUSB A（メス）に変換するアダプターだ。こんなお悩みはないだろうか？スマホにUSBメモリを挿したら充電でき