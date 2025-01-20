¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖLet's note¡Ê¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±2025Ç¯½Õ¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£14.0·¿±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖFV5¡×3¥â¥Ç¥ë¡¢12.4·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡ÖSR4¡×3¥â¥Ç¥ë¡¢¡ÖQR4¡×1¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡ÖFV5¡×¤È¡ÖSR4¡×¤Ï2¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯Æ±º­¥â¥Ç¥ë24Ç¯10·î¤Ë¡ÖCopilot¥­¡¼¡×¤òÈ÷¤¨¤¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë PC¡ÖFV5¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤³