ÅìµþÈþÍÆ³°²ÊÅý³ç±¡Ä¹¤ÎËãÀ¸ÂÙ»á¤¬2025Ç¯1·î8Æü¤ËX¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¤á¤°¤ë²±Â¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö¡Ö¤Ê¤¼ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡×²òÀâÆ°²è¤¬ÇÈÌæÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬24Ç¯12·î24Æü¤ËYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¤Ê¤¼ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Î°å¼Ô¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤°å¼Ô¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢7³ä