¤Þ¤¿¡¢¤À¡£¥¸¥ã¥ó¥×¹âÍüº»Íå¡Ö¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¡×¼º³Ê·à¤ÎÁ´ÉñÂæÎ¢¡Ä¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÁÀ¤¤·â¤Á6Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè9Àï¤Ç¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê28¡Ë¤¬2²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥¹¥­¡¼ÈÄ¤ÎÄ¹¤µ¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¡£30°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢¤¤¤ä¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤¢¤ë¡£½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº®¹çÃÄÂÎ¤Ç1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¸å¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂÀ¤â¤â²ó¤ê¤¬2¥»¥ó¥ÁÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¡¼