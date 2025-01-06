（株）日本学力振興会（TDB企業コード：988306109、資本金1000万円、登記面＝東京都新宿区西新宿7-16-6、代表西山剛氏）は、1月4日までに事業を停止し、事後処理を外野光敏弁護士（セオリー法律事務所、東京都新宿区左門町13-1、電話03-6384-2985）に一任した。今後、東京地裁へ自己破産を申請する予定。当社は、1983年（昭和58年）8月に設立された学習塾経営業者。本店所在地で国公立大学や大学医学部を志望する高校生を主な