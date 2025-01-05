目の前で飼い主さんのお子さんたちが姉弟ケンカを始め、困った表情を浮かべているのは、ボーダーコリーのエマちゃんです。Xに投稿された写真には、「どうすればいいですか？飼い主さん」と目で訴えている姿が写っています。仲裁できればいいのですが、エマちゃんはどうすることもできず、お手上げ状態です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんの子どもたちとエマちゃんは大の仲良し。ボール遊びが大