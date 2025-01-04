◆男子テニス香港オープン第６日（４日、香港）元世界ランキング４位、現同１０６位の錦織圭（ユニクロ）が、優勝した２０１９年１月のブリスベン国際以来約６年ぶりの決勝に進出した。準決勝で同５０位で１９歳の商竣程（中国）と対戦。第１セット４―３となった時点で、相手が体調不良で棄権した。決勝で同６７位のアレクサンドル・ミュレ（フランス）と対戦する。両者は初対戦。主な一問一答は次の通り。―どこで相手