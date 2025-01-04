福岡市東区の水族館「マリンワールド海の中道」は４日、飼育していた国内唯一のオスのラッコ、リロ（１７歳）が死んだと発表した。国内で飼育されているのは鳥羽水族館（三重県）のメス２匹のみとなった。発表によると、昨年１２月２７日に餌のイカを食べなかったため、展示を中止して治療を行っていたが、４日朝に死んだ。死因は調査中。人間では７０歳に相当する高齢だった。リロは２０１２年からマリンワールドで飼育され