出雲全日本選抜、全日本に続く大学駅伝３冠はならなかったものの、箱根駅伝で史上最高タイの３位に入った国学院大の平林清澄主将（４年）の最後のあいさつが、日本中の涙を誘った。レース終了後の３日午後６時から３時間、日テレで放送された「完全密着！箱根駅伝レース後歓喜と涙の大手町」。番組の最後にその場面は登場し、出場メンバーと壇上に上がった平林は「歴史を変える挑戦。正々堂々と最後まで青学と駒大と勝負がで