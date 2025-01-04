ドジャースはキム・ヘソンを3年19.6億円で獲得ドジャースは3日（日本時間4日）、KBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手を3年1250万ドル（約19億6600万円）で獲得したと発表した。“韓国の逸材”と称される25歳だが、米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は打力を疑問視した。キム・ヘソンはKBOで4年連続ゴールデングラブ賞を受賞。同メディアは「固い二塁守備