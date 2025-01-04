2025年も幕開け。この元日には平成ノブシコブシの吉村崇、俳優の溝端淳平、逢沢りなと声優の神谷浩史ら芸能人の結婚が発表された。そもそも、マスコミ関係に休みの多い元日を入籍日に選ぶ芸能人は多いが、“今年の1月1日に入籍するのでは”と目されていた大物女優がいた。「お似合い」「吉高由里子ちゃんと結婚してください」とファンからコメントが寄せられた俳優ほか「昨年の大河ドラマ『光る君へ』で主演をつとめた吉高由里