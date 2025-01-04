ドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平、早朝のインスタ更新に韓国感激「ハングルまで使うなんて…」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャースは3日、韓国プロ野球のキム・ヘソンの獲得を発表した
  • 大谷翔平はInstagramで韓国語で「ようこそ友よ」と歓迎の意思を表明
  • 韓国メディアは「ハングルまで使うなんて」と驚きを伝えている
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