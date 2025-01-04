この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはうまる ☺︎ 2y(@umaruun21)さんの吹き出してしまうこと必須の投稿です。夫婦での家事、育児の役割分担は各家庭それぞれで違うと思いますが、うまるさんのお家では最近、夫がうまるさんの分もお弁当を作ってくれるそう。それだけでも大助かりでうれしいものですが、いざ食べようとお弁当を開けてみるとそこには衝撃の海苔アートが…。まさ