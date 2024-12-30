2024Ç¯¤â²¡¤·µÍ¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸µSMAP¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢ÃæµïÀµ¹­¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿½÷À­¤ÈÌ©¼¼¤Ç2¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤¬¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¡¢¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¡Ù¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Îµ­»ö¤â9000Ëü±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ­¼Ô¡Ë¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÊóÆ»¤Ï¤Þ