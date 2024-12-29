ガソリン価格、全国平均180円超えに…2024年12月25日にガソリン等の店頭現金小売価格調査を行っている石油情報センターは、ガソリン価格を発表しました。それによるとレギュラーガソリンは180.6円／リットルとなり、これは前週の175.8円と比べ4.8円高く、7週連続の値上がりとなっています。ガソリン補助金…縮小【画像】「ガソリン代が安くて最高！」 これが最も「燃費が良いクルマ」です！（51枚）ガソリンは日常になくては