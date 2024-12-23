¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¾þ¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À±¤ä¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¤¢¤ë°ì¸®²È¤Ç¤Ïº£·îÃæ½Ü¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬±ìÆÍ¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë1»þ´Ö¤Û¤ÉÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£²È¼ç¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÅö»þ¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNBC4 Washington¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Ûº£·î18Æü¡¢ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥óºß½»¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ð¡¼¥´