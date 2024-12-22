木村拓哉さんが、2024年12月14日に自身の公式YouTubeチャンネルを更新。古着店で超高額の買い物をする様子が公開された。まずはバースデープレゼントに数十万円11月23日、24日に名古屋で行われたライブ「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」を終えた木村さんは、ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazukiさんと大須の古着店に来店。2万8000円のボン・ジョヴィのオフィシャルツアーTシャツや、1950年代のピルグ