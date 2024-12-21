½÷Í¥¤Î¹­ËöÎÃ»Ò¡Ê£´£´¡Ë¤¬?ÎÞ¤Î·ãÇò?¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡½¡½¡£¹­Ëö¤¬£²£²Æü¸á¸å£³»þ¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£è£ï£ò£ô£È£ï£ð£å¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÀ¸¤­¤¶¤Þ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¹­Ëö¤Ï£²£²Æü¤«¤éÁ´£µ²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö£Í£á£ê£é¤Ç£Ë£ï£é¤¹¤ë£µÉÃÁ°¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î³ëÆ£¤ä½Å°µ¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÙ¶È¡¢·ëº§¡¢Î¥º§