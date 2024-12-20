·ÈÂÓ¥­¥ã¥ê¥¢³Æ¼Ò¤Ï20Æü¡¢¡Ö060¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò2026Ç¯7·î°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¡¢Äó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¡Ö090¡×¡Ö080¡×¡Ö070¡×¤ÎÈÖ¹æ¤¬¾­Íè¸Ï³é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯7·î°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£