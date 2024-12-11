¥¿¥¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡¢·úÊª¤¬´Ý¤´¤È¾Ã¤¨¤ë¿À±£¤·¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¡£¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤ÇÆî¹ñ¤ÎÊÌÁñ¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÇÅ¨¤Ê½»Âð¡£¤³¤Î°ì¸®²È¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Æü¤ÇÌÚÂ¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çò¤¤ÊÉ¤À¤±¤¬»Ä¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇÑµõ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Èºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤Ï¡¢·úÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¹¹ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÉ1Ëç¤¬¤Ý¤Ä¤ó¤È»Ä¤ë»¦É÷·Ê¤Ë¡£¼Â¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·úÊª´Ý¤´¤ÈÀàÅð»ö·ï¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤Î½êÍ­¼Ô¡§¤³¤Á¤é¤¬¤ªÈ¤¤Î¹©¾ì¤Ç