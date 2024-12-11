½÷Í¥¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¡¦¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤òÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥ß¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¡¦¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç½÷À­¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÇË¶É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ß¡¼¥¬¥ó¤Ï¥Þ¥·¥ó¡¦¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤Ë°¦ÁÛ¤¬¿Ô¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥Þ¥·¥ó¡¦¥¬¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¡Ê