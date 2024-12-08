¸µÆ±Î½¤ÎÃËÀ­¤òÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤»¡¢ÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ¡¢¼«»¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅÉÁõ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Í¤È´Æ¶Ø¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¢§Åìµþ¡¦¾®Ê¿»Ô¤ÎÅÉÁõ²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥à¥¨¡¼·úÁõ¡×¼ÒÄ¹¡¦º´¡¹ÌÚ³ØÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡¢¢§Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤ÎÅçÈªÌÀ¿ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¡¢¢§Åìµþ¡¦ÅìÂçÏÂ»Ô¤ÎÌîºê½ÓÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡¢¢§Åìµþ¡¦¾®Ê¿»Ô¤Î´ä½ÐÆÆºÈÍÆµ¿