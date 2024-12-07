2024年11月29日（金）、小池百合子東京都知事は「Startup Ecosystem Summit 2024」に登壇し、有楽町に位置する「Tokyo Innovation Base（TIB）」のオープン1周年を振り返った。また、2025年5月に東京ビッグサイトで開催予定のアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」に関する新情報も発表した。株式会社ギークピクチュアズをはじめとするHOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会は、東急プラザ渋谷にて『