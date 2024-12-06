12月6日、橋本環奈主演のNHK朝ドラ『おむすび』第50話が放送された。準備を重ねてきた「こども防災訓練」が実施され、結（橋本）たちの炊き出しも大成功。そこに、震災で愛娘を失ってから立ち直れずにいる渡辺（緒方直人）が姿をみせる。結は渡辺に「美味しいものを食べたら、悲しいことも少しは忘れられるけん」と、おむすびを差し出し――という話が展開した。そして場面は変わり、結の恋人である翔也（佐野勇斗）の投球