ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ÇÀè·îÃæ½Ü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤ÎÆ°²è¤¬¡¢Instagram¤ÇÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Çµ¤Æñ¤·¤¤Ï·¿Í¤Î¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢Åê¹Æ¤«¤é10Æü´Ö¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1750Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGood Morning America¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ»þ´Ö11·î26Æü¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ë½»¤à2»ù¤ÎÊì¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤µ¤ó¡ÊKriste