和食には欠かせない白だしですが、ミツカン公式Instagram（＠mizkan_official）が、白だしで作る「チャーハン」のレシピを紹介しています。その名は「白だしで作る！だしチャー」。投稿によると、フライパン一つででき初心者さんにも簡単にできちゃうチャーハンだとか。【動画】白だしで作る！だしチャー超シンプル！たまごだけでもうまい！▽材料（2人分）油大さじ1卵3個ご飯茶碗3杯分（約480g）白だし大さじ2▽ 作り方?