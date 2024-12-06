和食には欠かせない白だしですが、ミツカン公式Instagram（＠mizkan_official）が、白だしで作る「チャーハン」のレシピを紹介しています。その名は「白だしで作る！だしチャー」。投稿によると、フライパン一つででき初心者さんにも簡単にできちゃうチャーハンだとか。【動画】白だしで作る！だしチャー超シンプル！たまごだけでもうまい！▽材料（2人分）油大さじ1卵3個ご飯茶碗3杯分（約480g）白だし大さじ2▽ 作り方?
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