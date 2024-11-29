株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設GOOD NATURE STATIONのオリジナルフードブランド「GOOD NATURE MARKET」は、「山椒香るきのこと鶏の混ぜごはんの素」「九条ねぎと深煎七味香る地鶏の旨出汁そば」 「カカオチャイほうじ茶（シロップ）」の3つの新商品を発売した。発売に先立ち、2024年11月8日（金）、報道関係者向けに試食会が実施された。■人と地球に優しい持続可能な社会の実現へイベントは、株式会社ビオスタイル