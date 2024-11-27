2024年もまもなくクリスマス。冬の風物詩であるイルミネーションと並び、この時期人気のイベントがクリスマスマーケットだ。今回は東京クリスマスマーケットや赤レンガ倉庫、六本木ヒルズなど、関東の人気クリスマスマーケットをピックアップして紹介！東京、横浜、千葉の首都圏で開催される各クリスマスマーケットのみどころをチェックしよう。【2024年】東京周辺のおすすめクリスマスマーケット東京周辺で人気のクリスマスマーケ