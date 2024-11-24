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HIKAKINは「もう熱量も全然ない、もう負けない」ヒカルが熱弁

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ヒカルが24日までにYouTubeで、HIKAKINについて語る場面があった
  • 「好感度以外だったら、僕に勝ってるとこないでしょ？」とバッサリ
  • 「もう熱量も今全然ないじゃないですか」「もう負けない」などと熱弁した
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