10ÁÈÃæ£¸ÁÈ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆâÄêÊóÆ»¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿11·î19Æü¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ21ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹ÈÁÈ¤¬¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î15ºÐ¤È¤¤¤¦°Ê³°¤ÏÆæ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢tuki.¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ØILLIT¡Ù¡¢ÆüËÜ¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØME:I¡Ù¤Î£³ÁÈ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÁÈ¤Ï¡¢£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ØOmoinotake¡Ù¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØCreepy Nuts¡Ù¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾­Úö¡Ê31¡Ë¤ÎÄï