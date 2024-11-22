県庁の食堂の食券をコピーして本物と偽り使ったとして、岐阜県の男性職員（50）が停職4か月の懲戒処分を受けました。 【写真を見る】食券のコピーを本物とウソついて使った岐阜県職員 停職4か月 「洗濯をして白い塊になってしまい…取り戻そうと思った」 男性職員は、去年とことしで合わせて6枚ほど偽造したということで、県の聞き取りに対し、「食券をワイシャツの胸ポケットに入れたまま洗濯をして、白い塊になっ