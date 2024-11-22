プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした野球解説者の高木豊氏（66）が2024年11月21日までにユーチューブを更新し、今シーズン大リーグに挑戦した上沢直之投手（30）の去就について私見を述べた。「どの球団でも話を頂けるのであれば...」上沢は昨オフ、ポスティングシステムを利用して、大リーグのタンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ。3月にボストン・レッドソックスにトレードで移籍。5月に大リーグデビューを飾