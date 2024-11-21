卓球・ＷＴＴファイナル」（２１日、北九州市立総合体育館）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク１３位で五輪２大会連続出場の平野美宇（２４）＝木下グループ＝は、同１４位のポルカノバ（オーストリア）に３−２で逆転勝ちし、８強入りを決めた。準々決勝は同７位の陳幸同（中国）と対戦する。平野は長身からパワフルな攻撃を繰り出す相手に苦戦し、ゲームカウント１−２と後がなくなった。ただ、第４ゲームで粘っ