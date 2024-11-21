巨人のオコエ瑠偉外野手（２７）が２１日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増となる年俸２４００万円（金額は推定）で更改。「本当にしっかりと評価していただきました。巨人に来て試合数とかもキャリアハイ。来年はもっともっと…野手同士の争いも激しいですけど、もっと上を目指せるように頑張っていきたいと思います」と笑みを見せた。今季は移籍２年目の今季はプロでキャリアハイとなる６８試合に出場し