一体、何回挑戦すれば気が済むのだろうか。【もっと読む】吉村府知事も“石丸信者”頼み？ 新党表明を早速ヨイショ、YouTubeも開始国政政党の代表選まっただ中の日本維新の会だが、ひと足早く地域政党「大阪維新の会」の代表選で大阪府の吉村洋文知事が19日、再選された。その吉村氏が住民投票で2回否決された「都構想」の実現に向けて新たな制度案を作ると表明。2026年11月までの任期中に、大阪維新として「シン都構想」を練