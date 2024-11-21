「出演予定だった連続ドラマに、西田さんは並々ならぬ熱意をもって臨んでいたんです。まさに亡くなられた当日はその打ち合わせの予定も入っていたそうで……。本当に残念としか言いようがありません」（西田さんの知人）10月17日に虚血性心疾患のため、亡くなった西田敏行さん（享年76）。「数多くの作品に出演していたこともあり、いまも追悼の声が上がっています。親友として知られる松崎しげるさん（75）は、11月14日に放送され