日本代表は11月19日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第６節で、中国代表とアウェーで対戦。３−１で快勝を収め、本大会出場に王手をかけた。この一戦では、日本国歌斉唱時の大ブーイング、日本選手へのレーザーポインター攻撃、観客の乱入などが物議を醸した。【画像】突然ピッチに乱入した中国のファンこうした行為を厳しく糾弾したのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「ワールドカップに出てはいけない