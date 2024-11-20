“現役競走馬No.1人気”ドウデュースを撮り下ろした写真集「『ドウデュース写真集』メモリアル撮り下ろし」（4,840円／講談社）の発売前重版が決定した。本書は、武豊騎手とともに日本ダービーや有馬記念を制した現役競走馬・ドウデュースを、写真家の宮澤正明氏が撮り下ろし。JRAのG1勝ち馬史上最速上がり32秒5で天皇賞・秋を制するなど、衝撃的な記録とともに予約が殺到し、発売前にもかかわらず重版が決定した。2024年の宝塚記