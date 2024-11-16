アサヒ飲料は、生クリーム専門店「Milk」が監修した乳性飲料「生クリームチーズケーキ風味のカルピス」を、2024年11月19日から期間限定で発売する。「Milk」の看板メニューにカルピスをブレンド「Milk」の看板メニュー「究極の生クリームチーズケーキ」を参考に、「カルピス」をブレンドしたとしている。生クリームチーズケーキのコクと、カルピスのさわやかな甘酸っぱさを組み合わせ、濃厚でコクのある味わいが楽しめるという。パ