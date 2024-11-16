アーティストのこっちのけんとの、『第75回NHK紅白歌合戦』初出場が内定したという。11月15日、『スポーツニッポン』が報じた。ただ、インターネット上では、彼の”肩書き”をめぐって物議を醸している。こっちのけんとは、5月に配信した楽曲『はいよろこんで』がTikTokで注目を集める。サブスクリプションの総再生回数は1億3000万回を超え、2024年に大ブレイクを果たした。「耳なじみのよい歌詞と手足を払うように広げて踊る