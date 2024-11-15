《アイドルオタク石破茂のポンコツ人事》そんな声もあがるほど、国民からの批判が集中している第二次石破内閣の人事。とくに批判の槍玉に上げられているのが、内閣府政務官に就任した衆議院議員の今井絵理子氏と、外務政務官に就任した参議院議員の生稲晃子氏だ。「生稲氏といえば、初当選を決めた2022年7月の参院選に出馬した際、NHKの候補者アンケートで『無回答』を連発したほか、開票時も『不勉強』を理由に各局の選挙特番へ